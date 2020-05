«Γίναμε Eurovision» Στη Φωλιά των Κου Κου–Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι

Γίναμε #eurovision H Φωλιά των Κου Κου 🐦 σε παροτρύνει (αύριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής) να λάβεις μέρος στον πιο Κου Κου διαγωνισμό Eurovision. Εσύ, με την ψήφο σου θα κρίνεις το αποτέλεσμα και θα αναδείξεις τον φετινό μεγάλο νικητή! Οι υποψηφιότητες είναι 6! Αυτό το 12αρι ποιος θα το πάρει; Stay tuned! Αύριο συντονιστείτε στο #StarKouKou, στις 09.00, στο @starchanneltv📺 . . . #StarKouKou #StarChannelTv #koukoustigmes #koukouteam🦉 #eurovision #eurovision2020 #ginameurovision

A post shared by ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ official (@starkoukou) on May 14, 2020 at 4:16am PDT