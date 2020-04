Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει ο Ουρανός στον Ταύρο-Έρχονται μεγάλες αλλαγές

Καλημέρα! Χρόνια πολλά καλό Σαββατοκύριακο! Ελπίζω να είστε καλά, να αντέχετε και να παραμένετε όσο γίνεται αισιόδοξοι! Θα σας ανεβάσω το ΣΚ με αφορμή τη σύνοδο Ήλιου-Ουρανού, την επιρροή του Ουρανού στο ζώδιο του Ταύρου που θα φέρει τα πάνω κάτω ( το κάνει ήδη από πέρυσι) σε ό,τι αφορά την οικονομία, τα χρηματιστήρια, την ασφάλεια, τα ακίνητα, την γη κτλ. Φυσικά μέχρι το 2026, θα αλλάξει πολλά και στις ζωές των σταθερών του ζωδιακού Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς,Υδροχόους. Φέτος επηρεάζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο αυτών των ζωδίων. Ή όσους έχουν ωροσκόπο ή και πλανήτες από τις 3 μέχρι τις 9 μοίρες των παραπάνω ζωδίων. Περισσότερα θα πούμε το ΣΚ! Τουλάχιστον φτιάχνει λίγο κι ο καιρός κι όπως πάντα ο Ήλιος θα κάνει τα μαγικά του και στην ψυχολογία μας! Εύχομαι να ανταμώσουμε με όποιον-α και ό,τι μας λείπει λίαν συντόμως. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά την @happysizes για την φροντίδα τους! Φτιάχνουν υπέροχα ρούχα και διαθέτουν και eshop! Αναζητήστε τα! Τέλος, μολονότι κατανοώ τις δυσκολίες που περνούν όλοι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να απαντήσω στα πολυάριθμα μηνύματα που λαμβάνω ειδικά όταν ζητάτε προσωπικές προβλέψεις. Ελπίζω να το κατανοείτε και να μη το παίρνετε προσωπικά! ❤️

