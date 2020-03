Ακυρώνεται η Eurovision 2020 λόγω κορωνοϊού

Δείτε στο βίντεο τη βαθμολογία των «Κου Κου» για την ελληνική συμμετοχή πριν ανακοινωθεί ότι ακυρώνεται ο διαγωνισμός

Aκυρώνεται η φετινή Eurovision, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η εταιρεία διοργάνωσης, EBU, με μία ανακοίνωση στο twitter ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί!

«Με μεγάλη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε την ακύρωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2020 στο Ρότερνταμ. Τις τελευταίες εβδομάδες διερευνήσαμε πολλές εναλλακτικές επιλογές για να επιτρέψουμε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision να προχωρήσει.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα που δημιουργείται από την εξάπλωση του COVID-19 σε όλη την Ευρώπη – και οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν από τις κυβερνήσεις των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των ολλανδικών αρχών – είχε ως αποτέλεσμα η EBU να πάρει τη δύσκολη απόφαση να μη συνεχίσει με το live διαγωνισμό όπως ήταν προγραμματισμένο.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ενώνει ακροατήρια κάθε χρόνο, χωρίς διακοπή, για τα τελευταία 64 χρόνια και εμείς, όπως και τα εκατομμύρια των οπαδών σε όλο τον κόσμο, είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι που δεν θα μπορέσει να γίνει τον ερχόμενο Μάιο.

Οι EBU, NPO, NOS, AVROTROS και ο Δήμος του Ρότερνταμ θα συνεχίσουν να συζητούν σχετικά με τη φιλοξενία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision το 2021.

Ζητούμε λίγη υπομονή καθώς εργαζόμαστε εν μέσω των συνεπειών αυτής της άνευ προηγουμένου απόφασης και αναμένουμε υπομονετικά περαιτέρω νέα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλη την ομάδα της Host Broadcaster στις Κάτω Χώρες και στους 41 συμμετέχοντες που εργάστηκαν τόσο σκληρά για το φετινό διαγωνισμό.

Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι που ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί τον Μάιο, αλλά είμαστε σίγουροι ότι η οικογένεια της Eurovision, σε όλο τον κόσμο, θα συνεχίσει να προσφέρει αγάπη και υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη εποχή».

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF