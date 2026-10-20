Κέλλυ Κελεκίδου: Ταξίδι-αστραπή στην Αυστραλία

Τι ετοιμάζει η τραγουδίστρια

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 20.10.26, 21:01
Η Κέλλυ Κελεκίδου μιλά στο star.gr

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Ένα ταξίδι-αστραπή στην Αυστραλία ετοιμάζει η Κέλλυ Κελεκίδου, με αφορμή δύο ξεχωριστές live εμφανίσεις στη Μελβούρνη, που αναμένεται να ξεσηκώσουν την ελληνική ομογένεια!

Κέλλυ Κελεκίδου: «Στο σπίτι τραγουδάμε όλη την ώρα. Ακούς πολλές νότες!»

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων της Αυστραλίας, επιστρέφει κοντά τους, αποδεικνύοντας πως η σχέση της με το κοινό της ομογένειας παραμένει δυνατή και ουσιαστική. Άλλωστε, οι εμφανίσεις της γίνονται σταθερά σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση των Ελλήνων της Αυστραλίας, με τα sold out να αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των συναυλιών της, όπως συνέβη και στην τελευταία περιοδεία της εκεί, πριν από έναν χρόνο!

Η αγάπη που εισπράττει κάθε φορά από το αυστραλιανό κοινό, αλλά και οι μοναδικές στιγμές που μοιράζεται μαζί του, ήταν αρκετές για να πει το μεγάλο «ναι» σε ακόμη ένα μουσικό ραντεβού στην άλλη πλευρά του κόσμου.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η Κέλλυ Κελεκίδου δίνει δύο ξεχωριστά ραντεβού με τους θαυμαστές της στη Μελβούρνη! Η πρώτη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στο Oakleigh Grammar, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Κοινότητας των Αγίων Αναργύρων, ενώ η δεύτερη στο Kinisi at Track, σε μια βραδιά που υπόσχεται έντονο ρυθμό, αγαπημένες επιτυχίες και αστείρευτο κέφι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες !

Το πρόγραμμα της τραγουδίστριας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα την περιμένει η πρεμιέρα της σε μεγάλο νυχτερινό σχήμα της Αθήνας. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση της ομογένειας, επιλέγοντας να πραγματοποιήσει αυτό το σύντομο, αλλά ξεχωριστό ταξίδι.Για την Κέλλυ Κελεκίδου, η αγάπη του κόσμου και η χαρά που μοιράζεται με το κοινό της αποτελούν διαχρονικά βασικές προτεραιότητες, σε μια πορεία που μετρά πολλά χρόνια επιτυχιών, δυνατών συγκινήσεων και αυθεντικής επικοινωνίας με τους θαυμαστές της.

Και αυτή τη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να ταξιδέψει μέχρι την Αυστραλία, για να χαρίσει στους Έλληνες της Μελβούρνης δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική, συναίσθημα και ελληνική διασκέδαση!

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ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
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