Tι είχε πει η Βικτόρια Μπέκαμ για τη μητρότητα και τους παπαράτσι/ βίντεο από εκπομπή "Καλημέρα είπαμε;"/ ΕΡΤ

Η Χάρπερ Μπέκαμ μπορεί να είναι μόλις 15 ετών, όμως φαίνεται πως βαδίζει ήδη στα χνάρια της μητέρας της, Βικτόρια Μπέκαμ, αναπτύσσοντας έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο της ομορφιάς και της μόδας. Ωστόσο, η νεαρή Μπέκαμ συνάντησε πρόσφατα τα πρώτα της εμπόδια... και μάλιστα εντός του σχολικού της περιβάλλοντος.

Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Today Show», η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε ένα διασκεδαστικό αλλά και διδακτικό περιστατικό με την κόρη της. Όπως ανέφερε, η Χάρπερ ασχολείται συστηματικά με το μακιγιάζ και διαθέτει μεγάλο ταλέντο, όμως οι αυστηροί κανόνες του σχολείου τής απαγορεύουν την εφαρμογή καλλυντικών στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η αντίδραση της 15χρονης ήταν άμεση και... αφοπλιστική:

«Γιατί δεν θέλουν να δείχνω στα καλύτερά μου;» αναρωτήθηκε, ζητώντας παράλληλα από τη διάσημη μητέρα της να παρέμβει τηλεφωνικά στη διεύθυνση του σχολείου. Η Βικτόρια, πάντως, κράτησε μια πιο προσγειωμένη στάση, εξηγώντας της πως δεν μπορεί να ζητήσει εξαίρεση από τους σχολικούς κανονισμούς.

Στα σκαριά το δικό της beauty brand

Παρά το σχολικό «μπλόκο», η μόλις 15 ετών, Χάρπερ ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό μπάσιμο στον επιχειρηματικό στίβο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας για το λανσάρισμα της δικής της σειράς ομορφιάς με την ονομασία «Harlo by Harper», μια κίνηση που στηρίζει ενεργά η μητέρα της, έχοντας ήδη επενδύσει ποσό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν στερείται δυσκολιών. Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος έχει συναντήσει νομικά κωλύματα, καθώς το όνομα «Harlo» χρησιμοποιείται ήδη από εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, με αποτέλεσμα η αρχική αίτηση να απορριφθεί για την αποφυγή σύγχυσης.

Παρά τις γραφειοκρατικές επιπλοκές, τα πρώτα προϊόντα της σειράς αναμένονται στην αγορά προς το δεύτερο μισό του επόμενου έτους, αποδεικνύοντας ότι η μικρότερη της οικογένειας Μπέκαμ είναι έτοιμη να χτίσει τη δική της αυτοκρατορία στον χώρο της ομορφιάς.