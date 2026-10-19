To συγκινητικό βίντεο μετά τον θάνατο του αδελφού της, Μανούσου / Instagram.com

Η Γωγώ Φαρμάκη και η οικογένειά της βιώνουν μία τραγική απώλεια, καθώς ο αδελφός της γνωστής επιχειρηματία «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο.

Η Όλγα και η Γωγώ Φαρμάκη βρίσκονται σε βαρύ πένθος, καθώς ο 32χρονος αδελφός Μανούσος, δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας και ηθοποιός όλο αυτό το διάστημα είχε αποφασίσει να κρατήσει χαμηλό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλα αυτά, η Γωγώ Φαρμάκη προχώρησε χθες στην πρώτη της δημοσίευση στα social media, δημοσιεύοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο, το οποίο συνόδευε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

Η Γωγώ και η Όλγα Φαρμάκη / Φωτογραφία: NDP

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Τι να θυμηθώ» του Απόστολου Ρίζου, η Γωγώ Φαρμάκη έδειξε πλάνα από διάφορα σημεία του Αγρινίου, με τη λίμνη, τα βουνά και τον ουρανό να πρωταγωνιστούν.

Οι λέξεις που συνόδευαν τη συγκινητική ανάρτησής της ήταν «Για Πάντα», μαζί με μια λευκή καρδιά και το σύμβολο του απείρου.

Οι διαδικτυακοί φίλοι της, καθώς και γνωστά πρόσωπα της showbiz της έστειλαν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.

Ο Μανούσος Φαρμάκης πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Έως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία του θανάτου του.