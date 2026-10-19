Γωγώ Φαρμάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του αδελφού της, Μανούσου

Το βίντεο που δημοσίευσε - «Για Πάντα», έγραψε η γνωστή επιχειρηματίας

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
To συγκινητικό βίντεο μετά τον θάνατο του αδελφού της, Μανούσου / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Φαρμάκη και η οικογένειά της πενθούν τον θάνατο του αδελφού της, Μανούσου, που πέθανε ξαφνικά τον Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο.
  • Η Γωγώ, σχεδιάστρια μόδας και ηθοποιός, δημοσίευσε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά την απώλεια, με συγκινητικό βίντεο στο Instagram.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από το Αγρίνιο και συνοδεύεται από το τραγούδι "Τι να θυμηθώ" του Απόστολου Ρίζου.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε το μήνυμα "Για Πάντα" και έλαβε μηνύματα συμπαράστασης από διαδικτυακούς φίλους και γνωστά πρόσωπα της showbiz.
  • Ο Μανούσος Φαρμάκης πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, με την αιτία θανάτου να παραμένει άγνωστη.

Η Γωγώ Φαρμάκη και η οικογένειά της βιώνουν μία τραγική απώλεια, καθώς ο αδελφός της γνωστής επιχειρηματία «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο.

Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου

 

 

Η Όλγα και η Γωγώ Φαρμάκη βρίσκονται σε βαρύ πένθος, καθώς ο 32χρονος αδελφός Μανούσος, δε βρίσκεται πλέον στη ζωή. 

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Η επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας και ηθοποιός όλο αυτό το διάστημα είχε αποφασίσει να κρατήσει χαμηλό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλα αυτά, η Γωγώ Φαρμάκη προχώρησε χθες στην πρώτη της δημοσίευση στα social media, δημοσιεύοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο, το οποίο συνόδευε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

Η Γωγώ και η Όλγα Φαρμάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Γωγώ και η Όλγα Φαρμάκη / Φωτογραφία: NDP

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Τι να θυμηθώ» του Απόστολου Ρίζου, η Γωγώ Φαρμάκη έδειξε πλάνα από διάφορα σημεία του Αγρινίου, με τη λίμνη, τα βουνά και τον ουρανό να πρωταγωνιστούν.

Οι λέξεις που συνόδευαν τη συγκινητική ανάρτησής της ήταν «Για Πάντα», μαζί με μια λευκή καρδιά και το σύμβολο του απείρου.

 

Οι διαδικτυακοί φίλοι της, καθώς και γνωστά πρόσωπα της showbiz της έστειλαν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. 

Ο Μανούσος Φαρμάκης πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Έως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία του θανάτου του. 

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