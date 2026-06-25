Τα συγκινητικά λόγια της Ζήνας Κουτσελίνη για τη μητέρα της/ βίντεο από OPEN

Το βράδυ της Τετάρτης το Καλλιμάρμαρο μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή σκηνή μόδας φιλοξενώντας τη νέα επίδειξη του σχεδιαστή Paris Valtadoros.

Καλλιμάρμαρο-Επίδειξη μόδας Paris Valtadoros/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Πολλοί διάσημοι έδωσαν το παρών! Εκεί ήταν και η Ζήνα Κουτσελίνη φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλαζοπράσινο φόρεμα. Δίπλα της η μονάκριβη κόρη της Έμμα φορώντας ένα σικ φόρεμα.

Ζήνα Κουτσελίνη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ζήνα Κουτσελίνη μαζί με τη μοναχοκόρη της Έμμα/ φωτογραφία από NDP

To παρών έδωσαν και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, Η οικοδέσποινα της εκπομπής Breakfast@Star φόρεσε ένα λευκό εντυπωσιακό σορτσάκι το οποίο συνδύασε με ένα ίδιου χρώματος πουκάμισο το οποίο είχε πάνω ένα λουλούδι!

Δίπλα της ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου ο οποίος φορούσε μαύρο παντελόνι και ίδιου χρώματος t-shirt και σικάτα γυαλιά ηλίου.

Η επίδειξη του Paris Valtadoros, που ανήκει στην κατηγορία των σχεδιαστών που ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές σχεδιαστικές ιδέες έχει ως στόχο να αναδείξει το μήνυμα ότι η μοίρα καθορίζεται αποκλειστικά από εμάς.

Δείτε ποιοι άλλοι celebrities έδωσαν το παρών



Γιώργος Πράσινος-Κατερίνα Μισιχρόνη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δάφνη Καραβοκύρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δάφνη Καραβοκύρη-Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

'Aντζελα Ευρυπίδη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρίνα Πατούλη/ φωτογραφία από NDP/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αννίτα Πάνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

H Nίνα Λοτσάρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ