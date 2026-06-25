Paris Valtadoros: Ποιοι διάσημοι έδωσαν το παρών

Η Ζήνα Κουτσελίνη μαζί με την κόρη της, 'Εμμα έκλεψαν τις εντυπώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 13:16 Άννα Βίσση: Το νέο εκκρηκτικό hair look της απόλυτης σταρ!
25.06.26 , 13:04 Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας
25.06.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
25.06.26 , 12:42 Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα
25.06.26 , 12:31 Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα πρώτα στιγμιότυπα πριν το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο
25.06.26 , 12:22 «Αντί να κάνει τον σταυρό της που δεν την έσφαξε, βρίζει την αδερφή μου»
25.06.26 , 12:17 MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!
25.06.26 , 12:15 «Έντιμος Κλέφτης»: Δείτε online την περιπέτεια με τον Λίαμ Νίσον
25.06.26 , 12:12 Pirelli: Η Fomula 1 και το τριήμερο στο Spielberg
25.06.26 , 12:06 Συνταγή για μιλφέιγ φυστίκι με σφολιατίνες και ...όποιος αντέξει
25.06.26 , 12:00 Μπάνιο το πρωί ή το βράδυ; Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση
25.06.26 , 11:38 Paris Valtadoros: Ποιοι διάσημοι έδωσαν το παρών
25.06.26 , 11:32 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Ισπανικά
25.06.26 , 11:14 Μπογδάνος: «Η Ιωάννα Τούνη είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά μας»
25.06.26 , 11:08 1.000.000 χιλιόμετρα με ένα MINI Cooper D
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν οι βαθμολογίες - Δείτε τα αποτελέσματα
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα συγκινητικά λόγια της Ζήνας Κουτσελίνη για τη μητέρα της/ βίντεο από OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Τετάρτης το Καλλιμάρμαρο μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή σκηνή μόδας φιλοξενώντας τη νέα επίδειξη του σχεδιαστή Paris Valtadoros. 

Καλλιμάρμαρο-Επίδειξη μόδας Paris Valtadoros/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Καλλιμάρμαρο-Επίδειξη μόδας Paris Valtadoros/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Πολλοί διάσημοι έδωσαν το παρών! Εκεί ήταν και η Ζήνα Κουτσελίνη φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλαζοπράσινο φόρεμα. Δίπλα της η μονάκριβη κόρη της Έμμα φορώντας ένα σικ φόρεμα.

Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα: «Με εσάς βρήκα χαραμάδα για να βγω στο φως»

 Ζήνα Κουτσελίνη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Ζήνα Κουτσελίνη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ζήνα Κουτσελίνη μαζί με τη μοναχοκόρη της Έμμα/ φωτογραφία από NDP

Η Ζήνα Κουτσελίνη μαζί με τη μοναχοκόρη της Έμμα/ φωτογραφία από NDP

To παρών έδωσαν και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, Η οικοδέσποινα της εκπομπής Breakfast@Star φόρεσε ένα λευκό εντυπωσιακό σορτσάκι το οποίο συνδύασε με ένα ίδιου χρώματος πουκάμισο το οποίο είχε πάνω ένα λουλούδι! 

Paris Valtadoros: Ποιοι διάσημοι έδωσαν το παρών

 

Δίπλα της ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου ο οποίος φορούσε μαύρο παντελόνι και ίδιου χρώματος t-shirt και σικάτα γυαλιά ηλίου.

Η επίδειξη του Paris Valtadoros, που ανήκει στην κατηγορία των σχεδιαστών που ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές σχεδιαστικές ιδέες έχει ως στόχο να αναδείξει το μήνυμα ότι η μοίρα καθορίζεται αποκλειστικά από εμάς.

Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!

Δείτε ποιοι άλλοι celebrities έδωσαν το παρών
 

Γιώργος Πράσινος-Κατερίνα Μισιχρόνη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιώργος Πράσινος-Κατερίνα Μισιχρόνη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Δάφνη Καραβοκύρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

 Δάφνη Καραβοκύρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

Δάφνη Καραβοκύρη-Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δάφνη Καραβοκύρη-Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 'Aντζελα Ευρυπίδη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

'Aντζελα Ευρυπίδη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρίνα Πατούλη/ φωτογραφία από NDP/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρίνα Πατούλη/ φωτογραφία από NDP/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αννίτα Πάνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

Αννίτα Πάνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

H Nίνα Λοτσάρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

H Nίνα Λοτσάρη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
PARIS VALTADOROS
 |
ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top