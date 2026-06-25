Το βράδυ της Τετάρτης το Καλλιμάρμαρο μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή σκηνή μόδας φιλοξενώντας τη νέα επίδειξη του σχεδιαστή Paris Valtadoros.
Πολλοί διάσημοι έδωσαν το παρών! Εκεί ήταν και η Ζήνα Κουτσελίνη φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλαζοπράσινο φόρεμα. Δίπλα της η μονάκριβη κόρη της Έμμα φορώντας ένα σικ φόρεμα.
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To παρών έδωσαν και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, Η οικοδέσποινα της εκπομπής Breakfast@Star φόρεσε ένα λευκό εντυπωσιακό σορτσάκι το οποίο συνδύασε με ένα ίδιου χρώματος πουκάμισο το οποίο είχε πάνω ένα λουλούδι!
Δίπλα της ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου ο οποίος φορούσε μαύρο παντελόνι και ίδιου χρώματος t-shirt και σικάτα γυαλιά ηλίου.
Η επίδειξη του Paris Valtadoros, που ανήκει στην κατηγορία των σχεδιαστών που ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές σχεδιαστικές ιδέες έχει ως στόχο να αναδείξει το μήνυμα ότι η μοίρα καθορίζεται αποκλειστικά από εμάς.
Δείτε ποιοι άλλοι celebrities έδωσαν το παρών
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