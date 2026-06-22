Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

Είχε παίξει στις «Άγριες Μέλισσες»

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
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Φτωχότερος είναι από σήμερα ο χώρος του θεάτρου και του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Κουρτίδης, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με πάθος την υποκριτική, τον χορό και τη σκηνοθεσία.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του φίλο και συνεργάτη με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

 

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε οτι απεχωρησε απο την ζωή μετά απο βαθειά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο,εναν πολυχώρο πολιτισμου με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού .που δεν ξεχνιούνται ..Ο Παύλος Κουρτιδης δεν ειναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας..Ακαματος εργάτης του θεατρου,πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαυμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες, την Ηλέκτρα και το Κόκκινο Ποτάμι.. Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του .. Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις...», έγραψε.

Ο Παύλος Κουρτίδης έδινε για μεγάλο χρονικό διάστημα μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς ανθρώπους του θεάτρου, που τον γνώρισαν είτε ως καλλιτέχνη είτε ως δάσκαλο.

Βαρύ πένθος για το θέατρο: Έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Κουρτίδης

Μια πολυσχιδής παρουσία στον χώρο του πολιτισμού

Ο εκλιπών υπήρξε ηθοποιός, χορογράφος, σκηνοθέτης και εκπαιδευτικός, με σημαντική διαδρομή στον καλλιτεχνικό χώρο. Το όνομά του συνδέθηκε στενά με το Θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν χώρο που φιλοξένησε πλήθος θεατρικών και χορευτικών παραγωγών και αποτέλεσε σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και δημιουργούς.

Με αφοσίωση και δημιουργικότητα, ο Παύλος Κουρτίδης εργάστηκε επί σειρά ετών τόσο πάνω στη σκηνή όσο και πίσω από αυτήν, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα σε κάθε εγχείρημα στο οποίο συμμετείχε.

Η πορεία του σε θέατρο και τηλεόραση

Γεννημένος στο Βούπερταλ της Γερμανίας και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από την Ποντοηράκλεια Κιλκίς, ακολούθησε σπουδές στις Arts Educational Schools London (ArtsEd), χτίζοντας σταδιακά μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική πορεία.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια δίδαξε υποκριτική, κινησιολογία και αυτοσχεδιασμό, μεταφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε νεότερες γενιές ηθοποιών και χορευτών.

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από συμμετοχές σε επιτυχημένες σειρές, όπως οι «Άγριες Μέλισσες», «Το Κόκκινο Ποτάμι» και η «Ηλέκτρα», ενώ ξεχώρισε και στον κινηματογράφο με την παρουσία του σε σημαντικές παραγωγές.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με συναδέλφους, φίλους και μαθητές του να τον αποχαιρετούν, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και το θέατρο.
 

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