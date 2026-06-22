Δείτε όσα είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα για τον γάμο της κόρης του Αμαλίας

Η χθεσινή ημέρα (21/6) ήταν αφιερωμένη στον πατέρα, με τα social media να πλημμυρίζουν από τρυφερά μηνύματα.

Ανάμεσα στους celebrities που πραγματοποίησαν αναρτήσεις για τη Γιορτή του Πατέρα βρισκόταν και η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία ευχήθηκε στον Πέτρο Κωστόπουλο με μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια.

Η ίδια δημοσίευσε μια πολύ γλυκιά φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται σε νεαρή ηλικία να δίνει ένα γλυκό φιλί στον μπαμπά της, ο οποίος ποζάρει χαμογελαστός.

«Σ’ αγαπώ μπαμπά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στενή σχέση τους, βασισμένη στην αληθινή αγάπη και την ανιδιοτέλεια.

Η τρυφερή ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου για τη Γιορτή του Πατέρα

Στις 30 Μαΐου 2026, ο Πέτρος Κωστόπουλος έζησε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, συνοδεύοντας την Αμαλία Κωστοπούλου νυφούλα στην εκκλησία. Ο ίδιος παρέδωσε τη μεγάλη κόρη του στον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ.

Αναφερόμενος στην ημέρα του γάμου, ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν έκρυψε το άγχος και την αμηχανία που αισθανόταν, προκειμένου να πάνε όλα όπως τα είχαν σχεδιάσει. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι την εκκλησία δεν αντάλλαξε κουβέντα με την κόρη του.

«Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».