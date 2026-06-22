Ελένη Φουρέιρα: Ο Αλμπέρτο Μποτια αγκαλιά με τον γιο τους στην παραλία

Οι ευχές της τραγουδίστριας για την Ημέρα του Πατέρα

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Δείτε ένα από τα βίντεο που πόσταρε η Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της, Αλμπέρτο Μποτία, με τον γιο τους, Ερμή, για τη Γιορτή του Πατέρα.
  • Ο Μποτία και η Φουρέιρα είναι ζευγάρι από το 2017 και διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο γιος τους, Ερμής, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στη ζωή τους.
  • Η Φουρέιρα έχει δηλώσει ότι η μητρότητα την έχει ωριμάσει και έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης της.
  • Η τραγουδίστρια περιγράφει την εμπειρία της μητρότητας ως πηγή αληθινής αγάπης και αυτογνωσίας.

Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα.

H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στα Mad VMA 2026

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, γράφοντας: «Happy Father’s Day».

Ελένη Φουρέιρα: Απαθανατίζει τον Αλμπέρτο Μποτία αγκαλιά με τον γιο τους

Ελένη Φουρέιρα: Απαθανατίζει τον Αλμπέρτο Μποτία αγκαλιά με τον γιο τους 

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, ο κεντρικός αμυντικός της Κηφισιάς απεικονίζεται στην παραλία να κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό Ερμή, ο οποίος μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»

Ο Αλμπέρτο Μποτία μπήκε στη ζωή της Ελένης Φουρέιρα το 2017 και τη γέμισε με αγάπη κι ευτυχία. Όλα αυτά τα χρόνια το ζευγάρι ζει τον έρωτά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την οποία δεν επιδίωξαν ποτέ. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις σε διαφορετικές χώρες κατά διαστήματα, οι δυο τους έχουν καταφέρει να χτίσουν μια σταθερή κοινή πορεία. 

Τον Φεβρουάριο του 2023, η pop star και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με τον ερχομό του γιου τους, Ερμή, να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, το οποίο τους έφερε ακόμα πιο κοντά. Η τραγουδίστρια συχνά - πυκνά αναφέρεται στη μητρότητα, περιγράφοντάς τη ως μια εμπειρία που την έχει ωριμάσει ως άνθρωπο κι έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης της.

«Η έλευση ενός παιδιού θα έλεγα. Η επιτυχία δε σε αλλάζει. Βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό στις χαρές και εκεί που αποκτάς δύναμη. Εκεί φαίνεται το ποιος είσαι. Αν εκεί που αποκτάς δύναμη κάπως αλλάξεις, κάτι δεν πάει καλά. Η αλλαγή γίνεται στο παιδί, γιατί κι εσύ νιώθεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, κάτι το οποίο δεν είχες βιώσει ή νιώσεις ποτέ πριν. Γίνεται μεγάλη αλλαγή εκεί. Εκεί συνειδητοποιείς τι σημαίνει αληθινή αγάπη, εκεί βλέπεις και τα όριά σου λίγο, γιατί όσο ωραίο, υπάρχει και πολλή ταλαιπωρία», είχε δηλώσει πρόσφατα σε ραδιοφωνική εκπομπή. 

 

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
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ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ
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