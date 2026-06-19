Με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο η Anne Hathaway η ηθοποιός την οποία θαυμάσαμε στους ρόλους της “Ο διάβολος φοράει Prada”, “Αγάπη σαν ναρκωτικό”, “Έλλα η μαγεμένη” και άλλες πολλές, ανακοίνωσε πως σε λίγο καιρό θα γίνει για τρίτη φορά μαμά.

Anne Hathaway/ φωτογραφία από apimages/ Scott A Garfitt



Η ηθοποιός φοράει ένα αέρινο λευκό φόρεμα και ενώ στην αρχή κρύβει την κοιλίτσα της με τα χέρια της μετά ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Barbara Lewis, και τότε αποκαλύπτει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Ανν Χάθαγουεϊ σε παλαιότερες συνεντεύξεις που έχει δώσει έχει πει πως η μητρότητα της άλλαξε τη ζωή. Η ηθοποιός και ο Adam Shulman παντρεύτηκαν το 2012, και έχουν ήδη δύο παιδιά κ τον 10χρονο Jonathan και τον 6χρονο Jack.

Η ίδια νιώθει ευλογημένη που κατάφερε να φέρει στον κόσμο τα παιδιά της καθώς στο παρελθόν είχε περάσει μία αποβολή πριν τον ερχομό του 10χρονου γιου της.

Το δυσάρεστο περιστατικό είχε συμβεί το 2015 πρωταγωνιστούσε σε θεατρική παράσταση εκτός Broadway, όπου υποδυόταν μια έγκυο γυναίκα. Μάλιστα στα γυρίσματα έκανε πως γεννούσε ενώ η ίδια λίγο πριν είχε χάσει το παιδί της.