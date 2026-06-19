Anne Hathaway: Ο συγκινητικός τρόπος που ανακοίνωσε πως είναι ξανά έγκυος

Η φωτογραφία που ανέβασε στα social η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 21:43 Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ
19.06.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 19/6: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65.000.000 ευρώ
19.06.26 , 21:07 Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
19.06.26 , 21:05 Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!
19.06.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Τα παιδικά τραύματα στην ενήλικη ζωή
19.06.26 , 20:51 Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»
19.06.26 , 20:26 «Πήρε αυτό που του άξιζε»: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του μικρού Μάριου
19.06.26 , 20:24 Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
19.06.26 , 19:48 Μπλόκο σε αγοραπωλησίες - μισθώσεις κτιρίων με αυθαιρεσίες
19.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δοκίμασε να βρεις τα αντίθετα, όπως έκανε η Ξένια
19.06.26 , 19:42 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους
19.06.26 , 19:31 BMW i3 50 xDrive First Edition: Άνοιξαν οι παραγγελίες - Τιμές
19.06.26 , 19:24 Συντάξεις Ιουλίου: Στα δύο «σπάει» η πληρωμή
19.06.26 , 19:23 Anne Hathaway: Ο συγκινητικός τρόπος που ανακοίνωσε πως είναι ξανά έγκυος
19.06.26 , 19:22 BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο η Anne Hathaway η ηθοποιός την οποία θαυμάσαμε στους ρόλους της “Ο διάβολος φοράει Prada”, “Αγάπη σαν ναρκωτικό”, “Έλλα η μαγεμένη” και άλλες πολλές, ανακοίνωσε πως σε λίγο καιρό θα γίνει για τρίτη φορά μαμά.

Anne Hathaway/ φωτογραφία από apimages/ Scott A Garfitt

Anne Hathaway/ φωτογραφία από apimages/ Scott A Garfitt
 

Αν Χάθαγουεϊ: «Ήμουν τυφλή από το αριστερό μου μάτι»

Η ηθοποιός φοράει ένα αέρινο λευκό φόρεμα και ενώ στην αρχή κρύβει την κοιλίτσα της με τα χέρια της μετά ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Barbara Lewis, και τότε αποκαλύπτει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

 

Η Ανν Χάθαγουεϊ σε παλαιότερες συνεντεύξεις που έχει δώσει έχει πει πως η μητρότητα της άλλαξε τη ζωή.  Η ηθοποιός  και ο Adam Shulman παντρεύτηκαν το 2012, και έχουν ήδη δύο παιδιά κ τον 10χρονο Jonathan και τον 6χρονο Jack.

Η ίδια νιώθει ευλογημένη που κατάφερε να φέρει στον κόσμο τα παιδιά της καθώς στο παρελθόν είχε περάσει μία αποβολή πριν τον ερχομό του 10χρονου γιου της.

 

 

Το δυσάρεστο περιστατικό είχε συμβεί το 2015 πρωταγωνιστούσε σε θεατρική παράσταση εκτός Broadway, όπου υποδυόταν μια έγκυο γυναίκα. Μάλιστα στα γυρίσματα έκανε πως γεννούσε ενώ η ίδια λίγο πριν είχε χάσει το παιδί της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top