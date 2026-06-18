ΑΡΟΝ: H ανακοίνωση στα MAD VMA 2026 ότι σε λίγους μήνες θα γίνει μπαμπάς/ Buongiorno

Ο ΑΡΟΝ αποκάλυψε από τη σκηνή των MAD VMA 2026 ότι περιμένει το πρώτο του παιδί! Ο δημοφιλής τραγουδιστής κατά τη στιγμή της βράβευσής του ευχαρίστησε τη σύζυγό του και της αφιέρωσε το βραβείο.

«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ, ακούστε με λίγο, θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα. Αυτό είναι για σένα. Σ' αγαπώ πολύ!», είπε χαρακτηριστικά.

O APON με τη σύντροφό του στην Ακτή Πειραιώς, το 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ελάχιστα είχαν γίνει γνωστά για την προσωπική του ζωή, την οποία διαφυλάσσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2night show, o ΑΡΟΝ είχε παραδεχτεί πως «η μεγαλύτερη μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Κρατάει τρία χρόνια».

Λίγο αργότερα, η σύζυγός του προχώρησε σε μια ανάρτηση στο instagram κι αποκάλυψε και το φύλο του μωρού που περιμένουν.

«Δράττομαι κι εγώ της ευκαιρίας, με αυτόν τον τρόπο, για να σας ανακοινώσω με τον καλλιτέχνη της καρδιάς μου-και της καρδιάς σας -

τον ερχομό του γιου μας! Πάνο σ’ευχαριστώ που μου χάρισες το δώρο της μητρότητας❤️♾️ Εύχομαι πάντα να αναγνωρίζεται η προσφορά σου στην ελληνική μουσική!🧿», έγραψε η Έφη Παππά.

Η σύζυγος του καλλιτέχνη διατηρεί κομμωτήριο στο Παγκράτι και όπως είδαμε στον λογαριασμό της στο instagram, το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν λίγες μέρες.

Στα MAD VMA 2026 o APON πήρε δύο βραβεία: «Kαλλιτέχνης Pop» και «Καλύτερης μπαλάντας» για το τραγούδι του Καθρέφτης.