Γνωστή ηθοποιός θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά!

Η Σίρσα Ρόναν, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τζακ Λόουντεν.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε όταν η Ρόναν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά κατά τη διάρκεια βόλτας της στο Λονδίνο, μαζί με τον Λόουντεν και τον σκύλο τους.

Saoirse Ronan prepares for next major role as a new mum as she is spotted taking a stroll in London with husband Jack Lowden for the first time since announcing pregnancy https://t.co/zNjxQyh6nZ