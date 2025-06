Δέσποινα Μοιραράκη για Γιάννη Κοντούλη: «Ευτυχώς που το έζησα»

Την επέτειο γάμου της με τον αείμνηστο Γιάννη Κοντούλη, τίμησε με ανάρτησή της η Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο σύζυγος της Δέσποινας Μοιραράκη έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022 μετά από γενναία μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του Cash or Trash, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από τη την ημέρα του γάμου τους κι έστειλε το δικό της μήνυμα.

«1/ 6/2011 Σαν σήμερα… Έζησα το όνειρο μου ! Το έζησα στον απόλυτο βαθμό‼️ Ευτυχώς που το έζησα όμως… Ευγνωμονώ το ΘΕΟ που με αξίωσε να το ζήσω… Αγάπη, Έρωτα, Πάθος, στιγμές τρελές στιγμές ανείπωτες, ΕΥΤΥΧΙΑ! Ζήστε κάθε στιγμή της ζωής! Ρουφήξτε κάθε λεπτό της ζωής! Nobody knows what will happen tomorrow!», έγραψε η Δέσποινα Μοιραράκη στο instagram.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

