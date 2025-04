Ζήνα Κουτσελίνη: Στην όμορφη Κροατία για τις διακοπές του Πάσχα

Φέτος το Πάσχα, η Ζήνα Κουτσελίνη είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί για λίγο, και με την παρέα της να βρεθεί στη γραφική πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ.

Μαζί της, ο σύζυγός της Αντώνης Παπασταθόπουλος, η κόρη τους Έμμα, ο καλός της φίλος και δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης κι η διευθύντρια επικοινωνίας του Star, Ζωρζέτα Ζαχαρτζή.

Η Ζήνα Κουτσελίνη με την πιο όμορφη παρέα! /Φωτογραφία Instagram

Η Ζήνα Κουτσελίνη με τον Χάρη Λεμπιδάκη /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Star, Αλήθειες με τη Ζήνα, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers στο Instagram, όμορφα στιγμιότυπα από το ταξίδι το απόγευμα της Μ.Πέμπτης.

Η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη

Η Ζήνα Κουτσελίνη έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Lost in the moment, found in Croatia», ενώ πόσταρε μπόλικες φωτογραφίες στα insta stories της!

