Έιντριεν Μπρόντι: Η αηδιαστική κίνηση πριν ανέβει στη σκηνή των Όσκαρ

Ανάμεσα στους νικητές των φετινών Όσκαρ ήταν και ο Έιντριεν Μπρόντι, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist».

Ωστόσο μία κίνηση του ηθοποίου, λίγα δευτερόλεπτα πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο, επισκίασε τη νίκη του.

Ο Έιντριεν Μπρόντι με τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, στη φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ / AP IMAGES (Evan Agostini)

Ενώ προχωρούσε λοιπόν προς τη σκηνή, θυμήθηκε ότι μασάει τσίχλα και για να την ξεφορτωθεί την πέταξε στη σύντροφό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, η οποία την έπιασε πάντως με μαεστρία.

Το περιστατικό δυσαρέστησε τόσο τους θεατές που κατέκλυσαν το Dolby Theatre, όσο και τους χρήστες των social media, οι οποίοι τον «έκραξαν» στα σχόλια.

🍿 Adrien Brody throws gum to his girlfriend Georgina Chapman as he wins the Oscar for best actor#Oscars pic.twitter.com/fUZyPH9ZAm