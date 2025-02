Τάσος Ξιαρχό: Έστειλε κατά λάθος ροζ βίντεό του σε γνωστή τραγουδίστρια

Ο Τάσος Ξιαρχό ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή Basement Talks όπου μίλησε για την Eurovision, τη σχέση του με την Κόνι Μεταξά αλλά και το.. ροζ βίντεο που έστειλε κατά λάθος στην Αγγελική Ηλιάδη. Με την τραγουδίστρια τον συνδέει μια στενή φιλία από τη συμμετοχή τους στο I’m a celebrity get me out of here.

«Έχουμε υπάρξει πολύ καλά, απλά είμαστε δύο πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι και πολύ ιδιόρρυθμοι θα έλεγα και ο εγωισμός μας χτυπάει κόκκινο» είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό για την Κόνι Μεταξά και για την πρότασή του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι είχαμε την συνταγή και τη δώσαμε να τη φάνε τα σκυλιά. Δεν τα είπαμε καλά τώρα, δεν έχουμε τσακωθεί, αλλά όταν μιλάμε ή βρισκόμαστε υπάρχει ένας κρύος αέρας ανάμεσά μας. Δεν είναι ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει κιόλας».

«Περάσαμε τέλεια στο παιχνίδι. Της έστειλα προχθές κατά λάθος ένα βίντεο που έκανα σεξ και μου λέει: "Είσαι πολύ μεγάλη…". Ήμουν πάρα πολύ καλός, πήγα να της στείλω κάτι άλλο και μπερδεύτηκα» ανέφερε γελώντας ο Τάσος Ξιαρχό.

Δείτε όσα είπε ο Τάσος Ξιαρχό στο Basement Talks

