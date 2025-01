Πέθανε η Marianne Faithfull- Είχε ερμηνεύσει τη μεγάλη επιτυχία «So Sad»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, η Βρετανή ηθοποιός και τραγουδίστρια, Marianne Faithfull.

Marianne Faithfull, το 2007/ ΑΡ

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull. Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά στο Λονδίνο σήμερα, παρέα με την αγαπημένη οικογένειά της. Θα μας λείψει πολύ», ήταν η ανακοίνωση του εκπροσώπου της.

Η Faithfull ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι το 1964, αφού την ανακάλυψε ο διευθυντής των Rolling Stones, Andrew Loog Oldham. To πρώτο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1965, το οποίο περιλάμβανε 10 κορυφαίες επιτυχίες, μεταξύ αυτών τα «As Tears Go By» και «Come And Stay With Me», ταυτόχρονα με το επόμενο LP «Come My Way», το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτελούνταν από folk διασκευές.

Από το 1966 έως το 1970, η Faithfull ήταν σε σχέση με τον Mick Jagger μετά τον χωρισμό του από το μοντέλο και ηθοποιό Chrissie Shrimpton.

Mick Jagger και Marianne Faithfull, το, 1969/ AP Photo

«Είμαι τόσο λυπημένος που άκουσα για τον θάνατο της Marianne Faithfull» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του φέρνοντας στο φως κοινές τους φωτογραφίες. Ήταν μεγάλο μέρος της ζωής μου για πολύ καιρό. Ήταν μια υπέροχη φίλη, μια όμορφη τραγουδίστρια και μια σπουδαία ηθοποιός. Θα τη θυμόμαστε για πάντα»,έγραψε ο Sir Mick σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες.

Το 1967, βρέθηκε γυμνή και τυλιγμένη με μια κουβέρτα κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στο εξοχικό του κιθαρίστα των Rolling Stones, Richards, μαζί με τον Richards, τον Jagger και έξι ακόμη άνδρες. Η εξάρτησή της από την κοκαΐνη και την ηρωίνη είχε επιδεινωθεί.

Μετά τον χωρισμό της με τον Sir Mick, η Faithfull πέρασε δύο χρόνια στους δρόμους του Soho, ενώ ήταν εθισμένη στην ηρωίνη.

Mick Jagger and Marianne Faithfull, το, 1967/ AP Photo

Το 1979, επέστρεψε δυναμικά με το άλμπουμ «Broken English», που έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.

Eπίσης, το 1981 είχε ερμηνεύσει τη διαχρονική επιτυχία «So Sad».

Από το 1985 και μετά, έκοψε οριστικά τα ναρκωτικά και συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική, συνεργαζόμενη με καλλιτέχνες όπως ο Νικ Κέιβ, ο Ντέιμον Άλμπαρν, η Έμιλου Χάρις, ο Μπεκ και οι Metallica.

Στον κινηματογράφο, μια από τις πρώτες της ταινίες ήταν το «I'll Never Forget What's 'Is Name (1967)», μαζί με τον Όρσον Γουέλς. Έκανε μια guest εμφάνιση στην τηλεοπτική κωμική σειρά Absolutely Fabulous, με την ηθοποιό Anita Pallenberg και σχετικά πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία, «Marie Antoinette».

Marianne Faithfull, στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel, το 2014/ ΑΡ

Το 2006, ανακοινώθηκε ότι είχε ανάρρωση πλήρως από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού ήρθε δύο χρόνια αφότου η Faithfull, πρώην καπνίστρια, αναγκάστηκε να ακυρώσει την ευρωπαϊκή της περιοδεία, αφού κατέρρευσε στα παρασκήνια σε μια συναυλία.

Τον Απρίλιο του 2020, ανακοινώθηκε ότι η τραγουδίστρια είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με κορωνοϊό, όπου νοσηλεύτηκε για τρεις εβδομάδες.

Είχε παντρευτεί και είχε χωρίσει δύο φορές και είχε αποκτήσει έναν γιο.

