Τζένιφερ Άνιστον: Η αντίδραση στις φήμες για τη σχέση της με τον Ομπάμα

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία ότι ο Μπαράκ κι η Μισέλ Ομπάμα χωρίζουν, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ζευγάρι με την Τζένιφερ Άνιστον.

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν ήξερε πώς να αντιδράσει όταν ο Κίμελ της είπε για τον Ομπάμα

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε πριν από λίγες ώρες καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν έχασε ευκαιρία να τη ρωτήσει για το τι συμβαίνει ανάμεσα στην ίδια και τον πρώην πρόεδρο. Η σταρ είχε χιουμοριστική αντίδραση μόλις είδε τον παρουσιαστή να κρατάει ένα πρωτοσέλιδο περιοδικού, στο οποίο είναι η ίδια με τον Μπαράκ Ομπάμα.

After watching this, I'm totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true!

What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG