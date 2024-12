«Κανείς δε θέλει να είναι ομοφυλόφιλος όσο θέλω εγώ»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, με αφορμή την επερχόμενη βιογραφική του ταινία Better Man, παραχώρησε νέα συνέντευξη και «άνοιξε» την καρδιά του.

Μεταξύ άλλων, ο διάσημος τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σεξουαλικότητά του και θυμήθηκε την αγωγή που είχε υποβάλει το 2005 εναντίον ενός δημοσιεύματος που ισχυριζόταν ότι ήταν ομοφυλόφιλος, λέγοντας ότι ένιωθε «λυπημένος» για τους ισχυρισμούς απλώς επειδή ήταν ψευδείς, όχι λόγω εσωτερικού φόβου ότι θα γίνονταν αντιληπτός ως γκέι.

«Δεν έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον που να θέλει να είναι ομοφυλόφιλος όσο θέλω εγώ. Θέλεις να είσαι σύμμαχος προστατεύοντας ταυτόχρονα τη δική σου αυθεντικότητα και τη ζωή σου», τόνισε ο τραγουδιστής.

Αναλογιζόμενος τα χρόνια που έπαιζε σε γκέι μπαρ με το πρώην ποπ συγκρότημα του Take That, ο Ρόμπι Γουίλιαμς θυμήθηκε: «Όταν πήγα στον κόσμο των γκέι, δεν υπήρχε αυτή η βία. Υπήρχε απόλυτη αποδοχή και χιούμορ και ασφάλεια. Αυτό παίρνω μαζί μου μέχρι σήμερα. Ήταν ένα απίστευτα ασφαλές μέρος για να μεγαλώσω».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με τη σύζυγό του, Άιντα Φιλντ, είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι/ AP Images

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι παντρεμένος με την ηθοποιό του «Days of Our Lives», Ayda Field από το 2010. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

