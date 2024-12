Ιωάννα Τούνη: Το ατύχημα που είχε με το υαλουρονικό

Ένα μικρό ατύχημα είχε η Ιωάννα Τούνη εξαιτίας μίας αισθητικής παρέμβασης στο πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer αποκάλυψε ότι έβαλε υαλουρονικό στα χείλη της, με συνέπεια να... πρηστούν λίγο.

H Ιωάννα Τούνη ζήτησε μάλιστα, από τους διαδικτυακούς της φίλους να μην τρομάξουν με τα χείλη της, καθώς είναι προσωρινό.

«Μημ τρομάξεις συμπεθέρα… I did it! Τσίμπησα χειλάκι, θα στρώσουν σε λίγες ημέρες, please μη μου στέλνεις non stop μηνύματα για αυτό, ξέρω ότι τώρα φαίνομαι σαν πάπια αλλά είναι προσωρινό» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε το πρήξιμο στα χείλη της:

