Λίαμ Πέιν: Η viral οντισιόν στο X Factor όταν ήταν 14 ετών

Βίντεο για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν από το Happy Day

Ο θάνατος του πρώην τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν, έχει συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Ο διάσημος τραγουδιστής έχασε τη ζωή του χθες, κάνοντας βουτιά θανάτου από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου σε ένα ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.

Αμέσως μετά την τραγική είδηση, εκατομμύρια θαυμαστές του έσπευσαν στο YouTube για να παρακολουθήσουν την πρώτη οντισιόν του Πέιν στον βρετανικό διαγωνισμό ταλέντων X Factor, το 2008, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Η οντισιόν αυτή τον είχε κάνει διάσημο!

Ο έφηβος τότε Πέιν ερμήνευσε μια εντυπωσιακή ερμηνεία της επιτυχίας του Φρανκ Σινάτρα «Fly Me To The Moon» και αν και κατάφερε να περάσει στον γύρο των Judges' Houses, τελικά... τον έστειλαν στο σπίτι του!

Ο κριτής Σάιμον Κάουελ ενθάρρυνε τον 14χρονο Πέιν να «δοκιμάσει ξανά σε δύο χρόνια», οπότε έγινε διάσημος ως μέλος της μπάντας One Direction.

«Πολλοί λένε ότι είμαι καλός τραγουδιστής»

Καθώς στεκόταν μπροστά στους κριτές, ο έφηβος Πέιν εξήγησε τότε: «Πολλοί λένε ότι είμαι καλός τραγουδιστής και ότι θα πάω καλά στο X Factor, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι είναι το X Factor και πιστεύω ότι εσείς ξέρετε».

Ο Κάουελ είπε ότι από την ερμηνεία του νεαρού αγοριού «λείπει λίγη βαρύτητα, λίγο συναίσθημα». Όσο για την Κόουλ - η οποία ξεκίνησε να βγαίνει με τον Πέιν το 2015 και απέκτησε μαζί του τον γιο τους, Μπερ - γρήγορα τάχθηκε υπέρ του!

Παρά τους επαίνους των άλλων κριτών, ο Κάουελ εξακολουθούσε να επιμένει ότι του έλειπε «20%». «Κάντε μου άλλη μια οντισιόν και θα σας δείξω ότι έχω αυτό το 20%», απάντησε ο Πέιν. Τελικά συμφώνησε να τον στείλει στον επόμενο γύρο, όπου τελικά αποκλείστηκε.

Δύο χρόνια μετά, ο 16χρονος Πέιν επέστρεψε στη σκηνή του X Factor, όπου ερμήνευσε μια διασκευή της επιτυχίας «Cry Me A River».

