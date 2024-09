Έφυγε από τη σκηνή η Σακίρα: Θεατές τραβούσαν βίντεο κάτω από το φόρεμά της

Σακίρα: Ερωτευμένη με τον Λουσιέν Λαβίσκουντ από το «Emily in Paris»

Έξαλλη έγινε η Σακίρα και έφυγε από τη σκηνή. Τον εκνευρισμό της προκάλεσε η συμπεριφορά θεατών σε κέντρο στο Μαϊάμι, οι οποίοι επιχειρούσαν να τραβήξουν σε βίντεο τι φορούσε κάτω από το φόρεμά της, όσο εκείνη χόρευε πάνω στη σκηνή.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που έχουν καταγράψει τι συνέβη, η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή του LIV Miami και άρχισε να χορεύει με τον δικό της, ανεβαστικό τρόπο το νέο της single με τίτλο Soltera.

Κάποια στιγμή, όμως, η τραγουδίστρια από την Κολομβία αντιλήφθηκε ότι κάποιοι από τους θεατές της πρώτης σειράς προσπαθούσαν να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα κάτω από το φόρεμά της.

Αρχικά, τους έκανε ένα νεύμα άρνησης για να τους δώσει να καταλάβουν πως αυτό που έκαναν την ενοχλεί, και στη συνέχεια αποχώρησε φανερά εκνευρισμένη από τη σκηνή.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL