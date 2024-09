Δανάη Παππά: To ταξίδι στη Νέα Υόρκη με Κωτσοβούλου και Πρωτόπαππα

Τα instastories της Δανάης Παππά από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη

Ένα υπερατλαντικό ταξίδι πραγματοποίησε η Δανάη Παππά, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της σειράς «Άγιος Έρωτας» του Alpha, στην οποία θα πρωταγωνιστεί.

H ηθοποιός, που αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο της «Θοδώρας Αγγελάκη» στον Σασμό, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε πολλές εικόνες από τη βόλτα της στο Central Park και την Times Square.

Στο ταξίδι της αυτό μάλιστα, είναι μαζί με δύο αγαπημένες ηθοποιούς και συναδέλφους της από τη σειρά «Σασμός». Την Αλίνα Κωτσοβούλου που υποδυόταν τη μητέρα της «Άννα Αγγελάκη» και τη Μαρία Πρωτόπαππα, που υποδυόταν τη «Μαρίνα Βρουλάκη».

«I found peace, in the city of chaos🍎» (Βρήκα ηρεμία στην πόλη του χάους), σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Παππά.

Σημειώνεται πως φήμες θέλουν την ηθοποιό να έχει χωρίσει με τον επί 5 χρόνια σύντροφό της, Λάμπρο Λάζαρη. Το καλοκαίρι, ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media και δημοσίευσε φωτογραφίες από τα ταξίδια και τις εξόδους της με φίλους.

