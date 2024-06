Jason Derulo: Έρχεται στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες

Ο Jason Derulo έρχεται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με μια φαντασμαγορική, υπερπαραγωγή στο πλαίσιο του NU KING WORLD TOUR 2024.

Στις 15 Νοεμβρίου 2024 θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη στο PAOK SPORTS ARENA και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024 στην Αθήνα στο OAKA INDOOR ARENA.

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, στιχουργός και χορευτής, για πάνω από μια δεκαετία ο Derulo είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας. Από τους πλέον διάσημους και εμπορικούς urban pop performer, με πλήθος διακρίσεων.

Ένας καλλιτέχνης είδωλο, ένας παγκόσμιος star. Τα τραγούδια του κυριαρχούν στα ραδιόφωνα όλου του πλανήτη και σημειώνουν δισεκατομμύρια αναπαραγωγές σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες όπως το Spotify και το Youtube.

Με 11 πλατινένιες κυκλοφορίες: ανάμεσά τους τα hits «Wiggle», «Talk Dirty», «In My Head» , «Whatcha Say», «Swalla», «Savage Love» και «Want To Want Me». Τραγούδια που σκαρφάλωσαν στην κορυφή των αμερικανικών charts.

JASON DERULO

NU KING WORLD TOUR

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - PAOK SPORTS ARENA

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - OAKA INDOOR ARENA

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: 01/07 στις 11:00 (για Θεσσαλονίκη) και στις 12:00 (για Αθήνα)

Ακούστε τη μεγάλη επιτυχία του Derulo με τίτλο Swalla

Τεράστια επιτυχία του Jason Derulo και το Take You Dancing

