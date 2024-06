Βάσια Κωσταρά: Σε event με το must φόρεμα του καλοκαιριού!

Σε πάρτι που διοργάνωσε η Μαίρη Ράμμου με τις συνεργάτιδές της έδωσαν το «παρών» διάσημες Ελληνίδες. Ανάμεσά τους και η σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.

Η πιο χοτ σχεδιάστρια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή επέλεξε για την εμφάνισή της στο event ένα μάξι, αέρινο φόρεμα με βολάν, σε χακί απόχρωση.

To φόρεμα αυτό είναι σίγουρα must have αν είσαι καλεσμένη σε καλοκαιρινή βάφτιση. Δροσερό, αέρινο και φυσικά, σικάτο!

Η Βάσια το συνδύασε με φάκελο σε ταμπά χρώμα και χρυσά κοσμήματα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media