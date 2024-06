Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Σε garden party με την κόρη της, Σόφη

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου για τους έντονους ποδοσφαιρικούς διαλόγους που έχει με την κόρη της- βίντεο ΕΡΤ 13/1/23

Σε garden party για το “The Pop up Project Garden Party by notos” ήταν καλεσμένη η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και παραβρέθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, μαζί με την κόρη της, Σόφη.

H Νάνσυ Ζαμπέτογλου στο "The Pop up Project Garden Party by notos”/ πηγή φωτογραφίας studio panoulis

Μαμά και κόρη φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές και σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση. Η δημοσιογράφος επέλεξε λευκή παντελόνα και λευκό κοντομάνικο πουκάμισο για τη βραδιά. Η 9χρονη Σοφία Γαλακτερού, επίσης κομψή όπως η μαμά της, φόρεσε εμπριμέ jumpsuit σε πορτοκαλί χρώμα.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου, Σόφη Γαλακτερού, Σουζάνα Κεγγίτσι/ πηγή φωτογραφία studio panoulis

Η Σόφη Γαλακτερού είναι κόρη του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα Νάσου Γαλακτερού και της δημοσιογράφου Νάνσυς Ζαμπέτογλου.

Η Σοφία έχει αδελφό τον Παύλο Γαλακτερό, παιδί από τον πρώτο γάμο του πατέρα της. Τα δύο αδέλφια έχουν μεγάλη αδυναμία ο ένας στον άλλον και είναι αχώριστοι.

