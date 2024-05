Γέννησε η Σοφία Ρίτσι - Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Δείτε στιγμιότυπα από τον μαγικό μήνα του μέλιτος του ζευγαριού στις Μαλδίβες

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Σοφία Ρίτσι και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Έλιοτ Γκρέιντζ.

Σε έναν παραμυθένιο γάμο, το ζευγάρι ένωσε τις ζωές του τον Απρίλιο του 2023, ενώ ακολούθησε ένα ονειρεμένο ταξίδι του μέλιτος στις εξωτικές Μαλδίβες.

Τον περασμένο Ιανουάριο το 25χρονο μοντέλο και κόρη του Λάιονελ Ρίτσι, επιβεβαίωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη σε συνέντευξή της στη Vogue και λίγους μήνες αργότερα κράτησε στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωράκι της, γένους θηλυκού.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τα πατουσάκια της κορούλας της, αποκαλύπτοντας παράλληλα στη λεζάντα το όνομα που θα της δώσουν: «Eloise Samantha Grainge 5•20•24 best day of my life», έγραψε η όμορφη μανούλα.

