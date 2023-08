Ελένη Φουρέιρα: Aγκαλιά με τον 6,5 μηνών γιο της στην Κρήτη

Φουρέιρα: Η βόλτα με τον γιο της και η πιο...γλυκιά παρομοίωση

Ξεχωριστό είναι το φετινό καλοκαίρι για την Ελένη Φουρέιρα, καθώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχει στην αγκαλιά της τον γιο της και είναι μία full time μαμά!

Η pop star έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί και καρπό του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Εκ τότε, η Ελένη Φουρέιρα έχει αφοσιωθεί στον γιο της χωρίς όμως να κάνει στην άκρη την καριέρα της που βρίσκεται στο απόγειό της. Μπορεί να έχουν περάσει μόνο 6,5 μήνες από τότε που γέννησε, αλλά η showwoman έχει επιστρέψει κανονικά στις πίστες και στο τραγούδι και ήδη από τον Μάιο βρίσκεται σε περιοδεία η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο στο Άμστερνταμ.

Όλο αυτό το διάστημα όμως, η Ελένη Φουρέιρα έχει φυσικά, μαζί της και τον γιο της. Αυτές τις μέρες, η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κρήτη όπου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 29/8 μια live εμφάνιση.

Πριν μερικές ώρες η τραγουδίστρια ανέβασε μερικές φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με φόντο το ηλιοβασίλεμα και κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της.

«In my favourite place with my favourite» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Ελένη Φουρέιρα.

Δείτε τις φωτογραφίες:



