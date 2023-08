Μπιγιονσέ: Viral το βίντεο που δείχνει σεκιουριτά να τη... θωπεύει!

Η Μπιγιονσέ κάνει την περιοδεία της, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη Βοστόνη συνέβη κάτι... ατυχές! Η διάσημη τραγουδίστρια βγήκε με το τανκ, αλλά αυτό χάλασε, με αποτέλεσμα να σταματήσει η συναυλία.

Ως αποτέλεσμα ήταν να χρειαστεί η επέμβαση της ασφάλειάς της για να τη βοηθήσει να βγει από το τανκ. Όταν έβγαινε, ο κόσμος παρατήρησε ότι ένας από τους άντρες των σεκιούριτι στην προσπάθειά του να τη βοηθήσει να κατέβει με ασφάλεια τη... θώπευσε!

Beyoncé’s tank broke down last night in Boston 😭 pic.twitter.com/AgM7UE3mhJ