Στέφανος Βούρος: Έκκληση για βοήθεια από τον γιο του Γιάννη Βούρου

Βίντεο για τον Στέφανο Βούρο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο «στόχαστρο» ληστών μπήκε ο γιος του Γιάννη Βούρου, Στέφανος, αφού το αυτοκίνητό του έκανε…φτερά! Το δυσάρεστο γεγονός έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Ο Γιάννης Βούρος με τον γιο του, Στέφανο, σε θεατρική παράσταση/ φωτογραφία NDP

O νεαρός απηύθυνε έκκληση βοήθειας στους διαδικτυακούς του φίλους ζητώντας τους να κοινοποιήσουν την ανάρτησή του και αν κάποιος το δει να τον ειδοποιήσει.

«Μαναράκια όμορφα, ήρθε η στιγμή να δείξετε πόσο με αγαπάτε. Κάτι καλά παλικάρια λιμπίστηκαν το αμαξάκι μου, ένα Toyota CHR με πινακίδες ΙΥΟ1740, χρώματος γκρι ανθρακί (όπως της φώτο), και είπαν να το πάρουνε για μια βόλτα να τεστάρουν τα τακάκια.

Τέλος πάντων, επειδή τα τακάκια είναι άψογα και δεν νομίζω να το επιστρέψουν, αν το δείτε πουθενά ή αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας, στείλτε κάνα DM. Κάντε και κάνα share αν δεν βαριέστε, you never know. Thanx», έγραψε ο Στέφανος Βούρος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media