Άννα Βίσση: Η φωτογραφία της με την κυπριακή σημαία

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 49 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, διχοτομώντας το νησί, η Άννα Βίσση έκανε μία ανάρτηση για την πατρίδα της.

Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα παλιό στιγμιότυπο, με την ίδια να κρατάει στα χέρια της την σημαία της Κύπρου.

«20 Ιουλίου 1974- 20 Ιουλίου 2023 Cyprus. Δεν ξεχάστηκε ποτέ … It was never forgotten …» έγραψε η Άννα Βίσση στη λεζάντα του post στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση της Άννας Βίσση:

Η δημοσίευση της τραγουδίστριας ξεπέρασε τις 10.000 likes από τις πρώτες ώρες, με τα σχόλια των συμπατριωτών της να είναι εκατοντάδες.

