'Εξαλλη η Αντέλ! «Αν τολμήσετε να μου πετάξετε κάτι, θα σας σκοτώσω»

Δείτε το βίντεο από το Breakfast@Star

Τελευταία, βλέπουμε όλο και περισσότερους καλλιτέχνες να δέχονται προσωπικά αντικείμενα από fans τους την ώρα που βρίσκονται στη σκηνή.

Πρόσφατο παράδειγμα η Pink που, την ώρα που τραγουδούσε, ένα σακουλάκι με σκόνη προσγειώθηκε δίπλα της. Όπως έγινε γνωστό κάποιος από το κοινό της πέταξε την τέφρα της μητέρας του με την Pink να αντιδράει με φανερή αμηχανία.

Η Αντέλ με τη σειρά της, όπως είδαμε και σε βίντεο της εκπομπής Breakfast@Star, θέλοντας να αποφύγει παρόμοια περιστατικά, φρόντισε να πάρει τα μέτρα της. «Έχετε προσέξει πώς είναι οι άνθρωποι που ξεχνούν τη γα@#@η δεοντολογία στις συναυλίες τον τελευταίο καιρό; Άνθρωποι που πετούν διάφορα στη σκηνή, τους έχετε δει;» ρώτησε το κοινό ενώ στα χέρια της κρατούσε ένα ψεύτικο όπλο.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:



“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm