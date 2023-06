Έφυγε από τη ζωή διάσημος ηθοποιός - Ήταν 87 ετών

Δειτε διάφορες φωτογραφίες του Φρέντερικ Φόρεστ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, Φρέντερικ Φόρεστ, γνωστός για τους ρόλους του σε διάσημες ταινίες της δεκαετίας του ’70, όπως: Αποκάλυψη Τώρα!, Η συνομιλία, Οι φυγάδες του Μιζούρι αλλά και Το Τριαντάφυλλo με την Μπετ Μίντλερ.

Για αυτή μάλιστα, υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην ταινία Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά to 2006.

Οι πιο επιτυχημένοι του ρόλοι ήταν σε ταινίες του Φράνσις Φορντ Κόπολα και πιο συγκεκριμένα, στην Αποκάλυψη Τώρα! και Μια μέρα ένας έρωτας.

Παρά το δυνατό του ξεκίνημα, η μετέπειτα καριέρα του στην κινηματογραφική βιομηχανία δεν ήταν ανάλογη. Δεν πήρε ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο και παρέμεινε σε δευτερεύοντες, όπως εκείνος του νεοναζιστή στην Ξεχωριστή μέρα του Τζόελ Σουμάχερ.

Ο ρόλος του Φρέντερικ Φόρεστ στην ταινία Αποκάλυψη Τώρα! είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς του!

Ο Φόρεστ ήταν γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1936 στο Τέξας. Είχε όνειρο από παιδί να γίνει ηθοποιός, αλλά η νευρικότητά του δεν τον βοήθησε να περάσει κάποια οντισιόν. Στη συνέχεια, φοίτησε στο Χριστιανικό Πανεπιστήμιο του Τέξας, λαμβάνοντας έτσι μια δευτερεύουσα εκπαίδευση στην υποκριτική τέχνη. Στη συνέχεια, ειδικεύτηκε στις σπουδές ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια του 21 Jump Street (1987), και στις μίνι σειρές Lonesome Dove (1989), I Know My First Name Is Steven (1989), και Andersonville(1996).

Ο Φρέντερικ Φόρεστ με την Μπετ Μίντλερ στην ταινία Το Τριαντάφυλλο

Ο Φρέντερικ Φόρεστ είχε παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές.

The great and beloved Frederic Forrest has died. Thank you to all of his fans and friends for all their support these last few months. He was a remarkable actor, and a brilliant human being, and I was lucky to have him in my life. He was at peace.”