Στέψη Καρόλου: Εκθαμβωτική η Κέιτ Μίντλετον με σκουλαρίκια της Νταϊάνα

Νέος βασιλιάς της Βρετανίας είναι και επίσημα ο Κάρολος ο Γ’. Το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς μια και πρόκειται για μια ιστορική ημέρα.



Τελευταίοι στο Αββαείο του Γουέστμινστερ έφτασαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετνον. Το ζευγάρι έφτασε στο σημείο της τελετής μαζί με τα παιδιά του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

