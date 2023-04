«Ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν χωριστά» - Μόνοι στα ραντεβού τους καθημερινά

Δείτε βίντεο για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ από το Breakfast@Star

Σύμφωνα με τη βασιλική σχολιάστρια, Σίλια Γουόλντεν, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ ακολουθούν διαφορετικές ατζέντες, όσον αφορά στα δημόσια καθήκοντά τους, και έτσι, περνούν λιγότερο χρόνο μαζί. «O Χάρι και η Μέγκαν ζουν χωριστές ζωές» είπε.

Prince Harry and Meghan Markle 'breaking apart' as couple 'leading separate lives'https://t.co/AtaBM2j2jg