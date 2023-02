Ο Τομ Κρουζ είναι ο λιγότερο περιζήτητος εργένης του Χόλιγουντ!

Ο Τομ Κρουζ είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ενώ έχει κατακτήσει και την κορυφή του box office. Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, ότι αφού είναι και εργένης το τελευταίο διάστημα, οι γυναίκες θα έκαναν... ουρά για να είναι μαζί του.

Και, όμως, η φήμη του διάσημου σταρ δεν είναι και τόσο καλή όσον αφορά τις διαπροσωπικές του σχέσεις, ενώ λέγεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ο λιγότερο περιζήτητος εργένης του Χόλιγουντ!

Η φήμη του Τομ Κρουζ δεν είναι και τόσο καλή όσον αφορά τις διαπροσωπικές του σχέσεις, ενώ λέγεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ο λιγότερο περιζήτητος εργένης / Φωτογραφία AP

Η φήμη που έχει αποκτήσει ο Τομ Κρουζ όσον αφορά τις σχέσεις του με το άλλο φύλο, δυστυχώς δεν είναι οι καλύτερες, αφού δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι αρκετές γυναίκες έπειτα από κάποια ραντεβού δε θέλουν να ξαναβγούν μαζί του.

"It's really off-putting. A lot of women have walked away after a few dates." https://t.co/B0smRpvIA4