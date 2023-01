Τζούλιαν Σαντς: Νέα «ελπιδοφόρα» τεχνολογία στις έρευνες εντοπισμού του

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Τζούλιαν Σαντς

Οι έρευνες για τον αγνοούμενο Βρετανό ηθοποιό Τζούλιαν Σαντς σε ορεινή περιοχή της Καλιφόρνιας, θα συνεχιστούν μόνο από αέρα, με τις αρχές της αμερικανικής κομητείας Σαν Μπερναρντίνο να χρησιμοποιούν μια νέα τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύσει ηλεκτρονικές συσκευές και πιστωτικές κάρτες.

«Η αναζήτηση για τον Τζούλιαν Σαντς συνεχίζεται μόνο από αέρος με ελικόπτερο» αναφέρει ανάρτηση του γραφείου του σερίφη του Σαν Μπερναρντίνο στο Twitter, όπου διευκρινίζεται ότι στις έρευνες συμμετέχει μονάδα ειδικών αεροπορικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Recco.

Ο αγνοούμενος Τζούλιαν Σαντς σε συνέντευξη Τύπου στο Μεξικό το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Alexandre Meneghini

Οι έρευνες σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο δεν ήταν δυνατές, λόγω κακών συνθηκών στην περιοχή τα περασμένα 24ωρα.

