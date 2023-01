Τζούλιαν Σαντς: Αγνοείται για 11η ημέρα - Το μήνυμα της οικογένειας

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Τζούλιαν Σαντς

Συνεχίζεται η αγωνία για την αναζήτηση του Τζούλιαν Σαντς, ο οποίος αγνοείται για 11η ημέρα.

Η οικογένεια του Βρετανού ηθοποιού θέλησε να ευχαριστήσει τις Αρχές της Καλιφόρνια για τις ηρωικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει για τον εντοπισμό του.

Τζούλιαν Σαντς: Ο Βρετανός ηθοποιός βρέθηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Arthur Mola

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του 65χρονου ηθοποιού για την 11η ημέρα της εξαφάνισής του, επαίνεσε τις «ηρωικές ομάδες αναζήτησης» που εργάζονται στις δύσκολες καιρικές συνθήκες «επί εδάφους και αέρος για να φέρουν τον Τζούλιαν στο σπίτι».

«Είμαστε βαθιά συγκινημένοι από την έκφραση αγάπης και στήριξης. Ευχαριστούμε από καρδιάς τα συμπονετικά μέλη του Τμήματος Σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο που συντονίζουν την αναζήτηση για τον αγαπημένο μας Τζούλιαν», καταλήγει η ανακοίνωση.

