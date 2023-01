Μόνικα Μπελούτσι: Ιταλική φινέτσα στο Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

Βίντεο για τη Μόνικα Μπελούτσι από το Open

Με έντονο «άρωμα» Ιταλίας «πλημμύρισε» το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Ο πρέσβης παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν της Μόνικα Μπελούτσι με αφορμή την παράσταση «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» (Maria Callas: Letters and Memoirs).

Η ηθοποιός ζωντάνεψε τον μύθο της Ελληνίδας ντίβας της Όπερας γίνοντας «πρέσβειρα» της χώρας μας. «Ήμουν φοβισμένη όταν ο Τομ Βολφ μου ζήτησε να ερμηνεύσω τα γράμματα της Μαρίας Κάλλας, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Είναι τόσο γεμάτα από συναίσθημα, ευθραυστότητα, ειλικρίνεια. Πολλοί έχουν πει ότι είχε μια τραγική ζωή, εγώ θα έλεγα είχε μια γενναία ζωή, ακολούθησε την καρδιά της, μια γυναίκα ασυμβίβαστη», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Ιταλίδα πρωταγωνίστρια.

Η Μόνικα Μπελούτσι μαγνήτισε με την απλότητα, τη φινέτσα, αλλά και την ομορφιά της τους παρευρισκόμενους τονίζοντας πως η προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας τη συγκίνησε βαθιά.

No better way to kick-off the 100th birth anniversary celebration of Maria Callas, than a fabulous reception at our Consulate with @aMonicaBellucci who portrays the best soprano of all times in the play “Maria Callas: Letters & Memoirs”! @tomvolf @ItalyinNY pic.twitter.com/O3LnLI7Pa7