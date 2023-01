Κωνσταντίνος Δανιάς: Ποιος είναι ο κούκλος σύντροφος της Ιωάννας Μαλέσκου

Βίντεο για την Ιωάννα Μαλέσκου από την εκπομπή Breakfast@star

Love is in the air! Αυτή είναι η φράση που ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά. Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο και σε λίγους μήνες θα κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο του μωράκι!

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε μέσω Instagram πως θα την επισκεφθεί ο πελαργός. Πόζαρε στον φωτογραφικό φακό χαμογελαστή και με φουσκωμένη κοιλίτσα, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις αμέτρητες ευχές σας, για τη γιορτή μου και ένα «μικρό μυστικό» που ήρθε η στιγμή να μοιραστώ μαζί σας. Η καρδιά μου χτυπά δυνατά! Πιο δυνατά από ποτέ, μιας και χτυπά «διπλά». Είναι το λεγόμενο «δύο σε ένα». Λένε ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας. Στη δική μου περίπτωση κυριολεκτικά ισχύει αυτό. Έτσι, ο νέος χρόνος με φέρνει πιο κοντά στο ωραιότερο «δώρο» της ζωής. Την ίδια τη ζωή! Σε ένα πλασματάκι που μεγαλώνει μέσα μου και ανυπομονώ να έρθει στην αγκαλιά μας. Η οικογένειά μας μεγαλώνει. Το ίδιο και η αγάπη μας! Εύχομαι αυτή η χρονιά να χαρίσει και σε εσάς υγεία, φως και όλα όσα ονειρεύεστε!».



Κωνσταντίνος Δανιάς: Εκπαιδευτής σκύλων ο σύντροφος της Ιωάννας Μαλέσκου



• Ο Κωνσταντίνος Δανιάς είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης μίας εταιρείας που ειδικεύεται στην εκπαίδευση σκύλων, αλλά και σε στοχευμένα προϊόντα για σκύλους.

• Είναι 38 ετών

• Μεγάλωσε και πήγε σχολείο στη Μυτιλήνη

• Σπούδασε Εφαρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Έμενε στη Δάφνη, αλλά τον τελευταίο 1.5 χρόνο που είναι σε σχέση με την 33χρονη Ιωάννα Μαλέσκου έχει μετακομίσει στην Αρτέμιδα.

• Αγαπάει πολύ τα extreme sports όπως το wind surfing και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ιωάννα Μαλέσκου – Κωνσταντίνος Δανιάς: Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Κωνστανυίνος Δανιάς και η Ιωάννα Μαλέσκου σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους/ φωτογραφία NDP

Ο φωτογραφικός φακός τους είχε «τσακώσει» το καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος, όπου είχαν παρακολουθήσει την παράσταση της Δήμητρας Παπαδοπούλου «Τι ζούμε ρε;».

Το τρυφερό τετ α τετ του ζευγαριού σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του/ φωτογραφία NDP

Εκτός από την αγάπη για τα ζώα το ζευγάρι έχει και κάποια άλλα κοινά, όπως το γεγονός ότι λατρεύει τα sports και την υγιεινή διατροφή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media