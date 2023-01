Brad Pitt: Πρωτοχρονιά για ερωτευμένους στο Μεξικό με την Ines de Ramon

Δείτε βίντεο για τον Brad Pitt από το Breakfast@Star

Ο Brad Pitt κι η νέ α του σύντροφος Ines de Ramon, καλωσόρισαν το 2023 από το Μεξικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι έφτασε στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Κάμπο Σαν Λούκας λίγες ώρες πριν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή στο περιοδικό People δήλωσε: «Βγαίνουν μαζί και διασκεδάζουν. Δεν υπάρχει άγχος. Ο Brad περνάει περισσότερο χρόνο με την Ines και είναι πολύ ευτυχισμένος».

Ο Brad Pitt στην πρεμιέρα της ταινίας Babylon στο Λος Άντζελες τον περασμένο Δεκέμβριο /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά στις 13 Νοεμβρίου στα παρασκήνια της συναυλίας του Bono στο Λος Άντζελες παρέα με τη Cindy Crawford και τον Rande Gerber.

Μετά το διαζύγιο από την Angelina Jolie, τα δημοσιεύματα έχουν «χρεώσει» πολλές νέες σχέσεις στον Pitt, όμως όπως όλα δείχνουν, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε.

