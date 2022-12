Είναι αυτή η Ζιζέλ στο κρεβάτι του Μπράουν; Η εικόνα που «άναψε» φωτιές

Δείτε βίντεο για τη Ζιζέλ και τον Τομ Μπρέιντι από το Breakfast@Star

Ο Αντόνιο Μπράουν έχει εμμονή με τον Τομ Μπρέιντι, τον οποίο με κάθε ευκαιρία χλευάζει δημόσια με τα σχόλια του να επικεντρώνονται στον πρόσφατο χωρισμό του με τη Ζιζέλ, μετά από 13 χρόνια έγγαμου βίου.

Τομ Μπρέιντι - Ζιζέλ Μπουντχεν- Τίτλοι τέλους στη σχέση τους μετά απο 13 χρόνια γάμου - Φωτογραφία AP IMAGES

Πριν από έναν μήνα, όπου και έγινε γνωστό το διαζύγιο του Μπρέιντι με τη Ζιζέλ, ο Μπράουν κοινοποίησε στο Twitter ένα Insta Story που απεικόνιζε εξώφυλλο βιβλίου με τίτλο «Ο μπαμπάς δεν ζει πια εδώ: Ένα βιβλίο για το διαζύγιο». Στην εν λόγω φωτογραφία στη θέση των ηρώων, είχαν τοποθετηθεί τα κεφάλια του γνωστού αθλητή και της πρώην γυναίκας του.

Ο ίδιος λίγο καιρό μετά το επίμαχο post του, προκαλεί ξανά δημοσίως, βάζοντας και πάλι στο στόχαστρο τον πρώην συμπαίκτη του στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Snapchat που τον δείχνει να είναι στο κρεβάτι με τη Ζιζέλ (?) με τους χρήστες του διαδικτύου να αναρωτιούνται, αν είναι αληθινή η εικόνα ή αποτελεί προϊόν επεξεργασίας και να κατακλύζουν τα social media με αμέτρητα σχόλια.

That’s insane if it’s who I think it is 😭 pic.twitter.com/okuCgUFqAr