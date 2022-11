Ο Κάνιε Γουέστ έδειχνε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της Κιμ Καρντάσιαν!

Δείτε διάφορα βίντεο του Κάνιε Γουέστ

Πρώην υπάλληλοι γνωστού αθλητικού label, με το οποίο διεκόπη η συνεργασία που είχε ο Κάνιε Γουέστ, αποκάλυψαν ότι ο ράπερ τούς έδειχνε γυμνές φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν, αλλά και πορνογραφικό υλικό.

Τα εν λόγω περιστατικά γνωστοποιήθηακν λεπτομερώς σε μια ανοιχτή επιστολή με τίτλο The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership, την οποία έλαβε το περιοδικό Rolling Stone.

Κάνιε Γουέστ - Κιμ Καρντάσιαν: To λαμπερό ζευγάρι στο Vanity Fair Oscar Party το 2020 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η αποκαλυπτική δημοσίευση του Rolling Stone περιλαμβάνει την αποκάλυψη ενός συνεργάτη του ράπερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Κάνιε του έδειξε μια φωτογραφία της Κιμ και του είπε: «Η γυναίκα μου μόλις μου το έστειλε αυτό». Μάλιστα, ο πρώην συνεργάτης του είπε πως επρόκειτο για μια «πολύ αποκαλυπτική και προσωπική» φωτογραφία της Κιμ.

Ακόμα ένας υπάλληλος ανέφερε ότι ο Γουέστ τού έδειχνε αποαγορεύμενα βίντεο με την τηλεπερσόνα, η οποία υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2021.

Ο Κάνιε Γουέστ κι η Κιμ Καρντάσιαν σε βραβεία το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

«Δε φοβόταν να δείξει εικόνες ή να μιλήσει για καταστάσεις που θα έπρεπε να κρατηθούν ιδιωτικές», αποκάλυψε ένας άλλος. «Είναι πορνό ταινία;» ρώτησε ένας, στον οποίο ο Γουέστ απάντησε: «Ναι». Μάλιστα, ο διάσημος μουσικός τον παρότρυνε να το παρακολουθήσει ολόκληρο, παρά την άρνησή του.

