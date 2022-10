Μέγκαν Μαρκλ: Η ευγνωμοσύνη της που γνώρισε τη βασίλισσα Ελισάβετ

Βίντεο από τη στιγμή που τα πριγκιπικά ζεύγη βγήκαν από το παλάτι για να συναντήσουν το κοινό που θρηνούσε για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Στο εξώφυλλο του περιοδικού Variety φιγουράρει η Μέγκαν Μαρκλ, παραχωρώντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η δούκισσα του Σάσεξ μίλησε πρώτη φορά για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και το πένθος, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.

Η Μέγκαν Μαρκλ σε event στη Νέα Υόρκη στον Σεπτέμβριο του 2021 /Φωτογραφία AP Images/Seth Wenig)

«Σκέφτηκα την πρώτη επίσημη συνάντηση που είχα μαζί της, πόσο ξεχωριστά ένιωθα. Νιώθω τυχερή», αποκάλυψε στο περιοδικό. «Και συνεχίζω να είμαι περήφανη που είχα μια τόσο καλή σχέση με τη μητριάρχη της βασιλικής οικογένειας», πρόσθεσε.

«Στις μεγάλες στιγμές της ζωής, έχεις πολλές προοπτικές. Σε κάνουν να αναρωτιέσαι πού θέλεις να επικεντρώσεις την ενέργειά σου. Αυτήν τη στιγμή, νιώθουμε γεμάτοι ενέργεια κι ενθουσιασμένοι για όλα τα πράγματα που χτίζουμε. Είμαστε (σ.σ. με τον πρίγκιπα Harry), επίσης, επικεντρωμένοι στο ίδρυμά μας», αποκάλυψε η Μαρκλ.

Η Μέγκαν Μαρκλ κι ο πρίγκιπας Harry στους εορτασμούς για το Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το περασμένο καλοκαίρι /Φωτογραφία AP Images/nry Nicholls

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε, επίσης, τυχερή που γνώρισε τη βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία χαρακτήρισε «παράδειγμα γυναίκας ηγέτη». Σημείωσε, μάλιστα, ότι: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μπόρεσα να περάσω χρόνο μαζί της και να τη γνωρίσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει στην υποκριτική, με την απάντησή της να είναι κάθετη: «Όχι. Τελείωσα. Υποθέτω ότι ποτέ δε θα πρέπει να λες ποτέ, αλλά η πρόθεσή μου είναι να μην το κάνω».

