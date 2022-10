Ιλάειρα Ζήση: Ξέσπασε σε κλάματα – «Δεν ξέρεις τι έχω ζήσει»

Σε κλάματα ξέσπασε σήμερα το πρωί η Ιλάειρα Ζήση, στο πλατό της εκπομπή «Open Weekend», με αφορμή τα σχόλια που ακούει η ίδια και ο σύζυγός της Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Η διαγωνιζόμενη του Just The 2 Of Us συγκλόνισε με τη συνέντευξή της στο περιοδικό Ok!, όπου αποκάλυψε ότι έχει πέσει θύμα bullying στο παρελθόν κι είχε σκεφτεί να κάνει κακό στον εαυτό της.

«Στεναχωριέμαι γιατί δεν πρέπει να κρίνεις έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρεις τι έχει περάσει, τι έχει μέσα του. Συγγνώμη που γίνομαι λίγο ευάλωτη τον τελευταίο καιρό αλλά εντάξει… στεναχωριέμαι. Έχω φτάσει και εγώ σε ένα σημείο με το χαμόγελό μου πάντα και με την καλή μου διάθεση αλλά… Ο Μαυρίκιος είναι πάντα δίπλα μου και είναι το στήριγμά μου» ανέφερε αρχικά η Ιλάειρα Ζήση και ξέσπασε σε δάκρυα.

«Είμαστε δυο παιδιά που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πράγματα και έχουμε να προσφέρουμε και κάποια στιγμή ακούμε λόγια που θα ήθελα κάποιοι να τα είχαν σκεφτεί λίγο παραπάνω. Πολλά παιδιά περνούν bullying. Τώρα μπαίνω στη διαδικασία να ανοίξω το δικό μου blog και θα σας δίνω ένα εκατομμύριο λόγους που αξίζει να ζήσετε και θα μοιράζομαι την ιστορία μου», πρόσθεσε.

Η Ιλάειρα τόνισε ότι έχει πολλά ακόμα να πει για τις δυσκολίες στην παιδική κι εφηβική της ηλικία, ενώ θέλησε να δώσει ελπίδα σε όσους νομίζουν ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και κάνουν κακές σκέψεις.

«Έχω να πω πάρα πολλά ακόμα, είναι η αρχή. Θέλω να καταλάβετε ότι από εκεί, από το σημείο να θέλεις να δώσεις τέλος στη ζωή σου, φτάνεις στο σημείο να έχεις παντρευτεί ένα υπέροχο άνθρωπο, να έχεις μια ωραία ζωή… Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από το blog. Για όλους όσους ένιωσαν εκεί έξω το ίδιο με πολλή αγάπη», είπε.



