Ο Κοκλώνης αποφάσισε τον αποκλεισμό του J2US από το «Χαμογέλα και Πάλι»

Ανατροπή υπάρχει στο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον «αποκλεισμό» των θεμάτων του J2US από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι».

Στο ρεπορτάζ του Breakfast@Star αναφέρεται πως ο Νίκος Κοκλώνης, παραγωγός και παρουσιαστής του μουσικού σόου, κάπως… παρεξηγήθηκε με την πρόταση του Mega να «παίξουν» για ορισμένο χρόνο θέματα του J2US στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Έτσι, ο ίδιος φέρεται να αποφάσισε τον αποκλεισμό του Just The 2 Of Us από το «Χαμογέλα και Πάλι».

Οι δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου στο Breakfast@Star

Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε αποκλειστικά στην εκπομπή του Star, ότι ισχύουν τόσο όσα είπε ο Νίκος Κοκλώνης – ότι δηλαδή τα θέματα του J2US βγήκαν εκτός σκαλέτας από την εκπομπή της Σίσσυς – όσο και όσα ισχυρίστηκαν οι ιθύνοντες του Mega για περιορισμό του χρόνου του J2US από το «Χαμογέλα και Πάλι».

