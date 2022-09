Game of Thrones - Άρια Σταρκ: «Ο πατέρας μου με κακοποιούσε από τα 8 μου»

Η Maisie Williams έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones», καθώς υποδύθηκε την «Άρια Σταρκ».

Τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τα παιδικά της χρόνια και πόσο δύσκολα ήταν, εξαιτίας της κακοποίησης που δέχτηκε από τον πατέρα της.

Ο… εφιάλτης για τη γνωστή ηθοποιό ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 8 ετών. «Όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα μια τραυματική σχέση με τον πατέρα μου. Δε θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτό, γιατί επηρεάζει τα αδέλφια μου και ολόκληρη την οικογένειά μου», είπε αρχικά μιλώντας στο podcast «Diary of a CEO» και τον Steven Barlett.

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε προβλήματα με τον ύπνο και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί της συνέβαινε κάτι τέτοιο. «Ίσως αυτό πραγματικά χάλασε την παιδική μου ηλικία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δυσκολευόμουν πραγματικά να κοιμηθώ και νομίζω ότι ποτέ δε συνειδητοποίησα πως πολλά από τα τραυματικά πράγματα που μου συνέβαιναν ήταν το λάθος».

Το τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει όταν μία δασκάλα άρχισε να τη ρωτά επίμονα κάποια πράγματα για την οικογένειά της, μιας και υποψιαζόταν πως κάτι πήγαινε στραβά.

«Με ρωτούσε αν έφαγα πρωινό και της έλεγα όχι. Μετά με ρωτούσε κι άλλα πράγματα και έφτασε να καλέσει τη μητέρα μου στο σχολείο. Ήρθε και με πήρε αμέσως. Ήταν η μόνη φορά που όλες οι πόρτες ξαφνικά ήταν ανοιχτές και τα πράγματα ήταν στη θέση τους. Εγώ όμως δεν το καταλάβαινα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως πίστευε ότι η δασκάλα της ήθελε το κακό της απομακρύνοντάς τη από τον πατέρα της.

«Για να είμαι ειλικρινής, το σκέφτηκα πολύ αυτό. Δε φταίω εγώ που μου συνέβησαν αυτά τα άσχημα πράγματα, όταν ήμουν παιδί. Νόμιζα ότι έτσι ήταν».

