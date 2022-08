Gerard Piqué: Σε σχέση με 23χρονη φοιτήτρια μετά τον χωρισμό από τη Shakira

Δείτε βίντεο για τον χωρισμό της Shakira και του Piqué από τις Ειδήσεις του Alpha

Σαν «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε πριν από λίγο καιρό η είδηση του χωρισμού της Shakira και του Gerard Piqué. Το διάσημο ζευγάρι έπειτα από 11 χρόνια σχέσης και την απόκτηση δυο παιδιών αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, μιας και τα δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι ζευγάρι με 23χρονη φοιτήτρια.

Η γυναίκα που του έχει «κλέψει» την καρδιά ακούει στο όνομα Clara Chia Marti. Εργάζεται στην εταιρεία του, Kosmos, και απασχολείται ως διοργανώτρια events για τον Ισπανό αμυντικό.

Σύμφωνα με τη Μirror, το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση εδώ και μήνες, αλλά το κρατούσε μυστικό λόγω και του πρόσφατου χωρισμού του Gerard Piqué.

Gerard Pique has wasted no time getting back into dating after Shakira split. https://t.co/6GNaXsWWw5