Olivia Newton-John: Έφυγε από τη ζωή η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της αείμνηστης Olivia Newton-John

«Εφυγε» από τη ζωή η Olivia Newton-John. Η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια από την Αυστραλία, με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, πέθανε σε ηλικία 73 ετών, στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια το πρωί της Δευτέρας, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της.

Ο ρόλος της «Sandy» στο κινηματογραφικό Grease στα τέλη της δεκαετίας του '70 την έκανε παγκοσμίως γνωστή /Φωτογραφία AP Images

Οι fans της από ολόκληρο τον κόσμο, με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας μέσα από το προφίλ της στο Facebook, ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας Grease και πολλών ακόμα κινηματογραφικών επιτυχιών, έφυγε από τη ζωή. Για πάνω από 30 χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού κι είχε καταφέρει να μετατραπεί σε σύμβολο θριάμβων κι ελπίδας για εκατομμύρια γυναίκες.

Olivia Newton-John: Η ανάρτηση για τον θάνατό της

«Η Dame Olivia Newton-John (73 ετών) απεβίωσε ειρηνικά στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου.

Η Olivia υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για πάνω από 30 χρόνια μοιράζοντας το ταξίδι της με τον καρκίνο του μαστού. Η θεραπευτική έμπνευση και η πρωτοποριακή εμπειρία της με τα φυτικά φάρμακα συνεχίζεται με το Olivia Newton-John Foundation, αφιερωμένο στην έρευνα φυτικής ιατρικής και καρκίνου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Ποια ήταν η Olivia Newton-John

- Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1948 στην πόλη Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας, όμως μεγάλωσε στην Αυστραλία.

- Ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, στιχουργός, επιχειρηματίας κι ακτιβίστρια.

- Έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Grammy κι έχει βρεθεί πέντε φορές στην κορυφή και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 των ΗΠΑ, ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200.

Η Olivia Newton-John υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες pop stars τη δεκαετία του '80 /Φωτογραφία AP Images

- Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί.

- Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων σε όλον τον πλανήτη.

- Πρωταγωνίστησε στο Grease το 1978, ενώ το single You 're the One That I Want, με τον συμπρωταγωνιστή της John Travolta, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το Physical στα 80s ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Olivia Newton-John

Ακούστε το Hopelessly Devoted to You από το Grease

Ακόμα μια τεράστια επιτυχία της ήταν το Carried Away

Δείτε τη θρυλική σκηνή της «μεταμόρφωσης» από την ταινία Grease

